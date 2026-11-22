Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме во Владикавказе находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев, рассказали в пресс-службе ведомства.

По его словам, мужчина получает всю необходимую помощь. Он находится в профильном стационаре под круглосуточным наблюдением команды врачей: травматологов-ортопедов, торакальных хирургов и анестезиологов-реаниматологов.

Накануне специалисты провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России. Федеральные врачи подтвердили тактику лечения, которую уже применяют местные медики. Пациент продолжает получать интенсивную терапию в отделении реанимации.

Митциев отметил слаженную работу медиков и поблагодарил коллег из федерального центра за оперативное подключение.