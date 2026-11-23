Ставропольский край оказался на 82-м месте в России по уровню доходов населения, обогнав лишь Ингушетию, Карачаево-Черкесию и Тыву. Таковы данные рейтинга РИА Новости по итогам второго квартала 2026 года.

Методика расчета основана на количестве фиксированных наборов товаров и услуг, которые среднестатистический житель региона может купить на свои доходы. В Ставропольском крае этот показатель составил 1,67 набора. В среднем житель региона в месяц получает 43,8 тыс. рублей.

В федеральном округе хуже ситуация только в двух регионах Северного Кавказа. Ингушетия заняла последнее место (1,21 набора), а Карачаево-Черкесия расположилась на предпоследней строчке (1,47).

Другие регионы СКФО в рейтинге расположились выше. Чечня заняла 78-е место (1,93 набора), Кабардино-Балкария — 74-е (2,02), а Дагестан — 68-е (2,10).

Лидерами по доходам населения стали северные регионы. Возглавляют список Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий АО, где на средний доход можно приобрести 5,42 фиксированных набора товаров и услуг.

Согласно статистике, реальные доходы граждан выросли во всех регионах страны по сравнению с прошлым годом — от минимальных 0,1% на Ямале до внушительных 18,6% на Чукотке. Если говорить о Северном Кавказе, то самый скромный прирост зафиксирован в Ставропольском крае (+0,8%), а самый заметный — в Чечне (+6,9%).

Отметим, что по статистике вопросы благосостояния не всегда являются самими отстрыми в публичном поле. Так, например, среди вопросов на грядущей прямой линии с главой Дагестана Фёдором Щукиным больше всего вопросов по темам ЖКХ, земельно-имущественных отношений, строительства и архитектуры, дорог, образования и науки, сообщает «Молодёжь Дагестана».