Бывший замруководителя управления Россельхознадзора получил взятку в 3 млн рублей в прямом смысле с доставкой на дом. Чиновника поймали с поличным, а он на суде говорил, что взятку брать не собирался следует из данных системы «ГАС Правосудие».

Началось с того, что управление Россельхознадзора выставило претензии фирме. Компания выкопала старые трубы в Нефтекумском округе Ставропольского края на сельхозземле и, естественно, повредила почву. Ущерб природе управление Россельхознадзора оценило в 24 млн рублей.

Тогда директор фирмы пришёл на приём к Павлу Сафатову. Тот сказал, что может решить вопрос. Он пообещал предпринимателю, что за взятку сделает так, что управление Россельхознадзора отзовёт досудебную претензию и компании не нужно будет платить 24 миллиона. Директор фирмы предложил полтора миллиона, но Павел Сафатов настаивал на трёх. Причём требовал деньги как можно скорее. Потом чиновник назвал свой адрес и продиктовал свой номер телефона. Тогда Сафатов не знал, что директор компании записывает разговор на диктофон.

С этой записью руководитель фирмы пошёл в ФСБ и там рассказал о недавней беседе с чиновником. Сафатова решили брать с поличным. Положили деньги в пакет, обработали их специальной краской и отдали бизнесмену. Предприниматель поехал домой к Сафатову на своей машине, следом на служебной машине ехали сотрудники ФСБ.

Руководитель компании позвонил чиновнику, тот вышел во двор частного дома и взял пакет с деньгами.

После этого предприниматель сказал, что у него ещё есть коньяк, вернулся к машине и достал другой пакет. Это был условный знак, означавший, что Сафатов взял три миллиона. Сотрудники ФСБ провели задержание.

Бывший замглавы управления Россельхознадзора вину признал, но не в взяточничестве.

На суде чиновник говорил, что это предприниматель сам предложил ему деньги, а он, Сафатов, был даже удивлён.

Цитата из материалов Октябрьского суда Ставрополя: «В итоге прозвучала сумма 3 миллиона рублей. Сафатов, по его словам, согласился с этим и велел директору компании сделать проект рекультивации земель. Сафатов был удивлён такому щедрому предложению, потому что руководитель фирмы предложил такую большую сумму фактически ни за что, поскольку Управление Россельхознадзора исковые требования к фирме не собиралось предъявлять».

И далее на суде чиновник настаивал, что его учреждение, на самом деле, не собиралось идти в суд и ограничилось бы досудебной претензией, а также требованием от фирмы привести в порядок поле, где выкопали трубы. Это стоило бы намного меньше 24 млн.

Почему он взял 3 млн рублей? Алчность всему виной, но не коррупция, следует из слов на суде Павла Сафатова. На суде он настаивал, что хотел обмануть бизнесмена, а вот о преступлении против государства якобы и не помышлял, так что его дело нужно переквалифицировать на мошенничество.

Суды трёх инстанций доводы бывшего чиновника состоятельными не нашли. Павла Сафатова за получение взятки приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также оштрафовали на 30 млн рублей.

Кстати, и в похожую ситуацию с щедрым предложением в кавычках и доставкой взятки на дом Сафатов точно скоро попасть не сможет. После того, как он отбудет срок, ему в течение семи лет нельзя будет работать в госучреждениях.

А в Дагестане бывшего главу Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиева обвиняют в том, что он раздал участки площадью 5 гектаров людям, не имевшим никакого отношения к переселенцам, сообщает издание «Акценты».