Жительница Пятигорска 33 лет поверила незнакомцу, который пообещал перевезти технику из Новосибирска. Она оплатила услугу, но не получила ее. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Женщина рассказала, что её супруг купил в Новосибирске автовышку. Ему нужен был водитель, который привезёт технику домой, и она разместила объявление на одном из интернет-сайтов.

Вскоре ей написал человек, представившийся перевозчиком. Он запросил 170 тысяч рублей и потребовал предоплату. Чтобы убедить женщину, он прислал фотографии документов и свидетельства о регистрации машины. Она перевела 100 тысяч рублей.

Затем мошенник отправил фото якобы погруженной техники и попросил внести остаток суммы. Когда женщина отказалась, он начал грубить, заблокировал её во всех мессенджерах и удалил переписку.

Позже она позвонила по одному из номеров, который ей оставляли для связи. Выяснилось, что перевозчик не получал денег и не договаривался о предоплате. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Следственный отдел ОМВД России по городу Пятигорску возбудил уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ).