Врачи Владикавказа спасли ребенка, у которого селезенка перекрутилась вокруг собственных сосудов. Случаи такой редкой патологии встречаются крайне редко, сообщил в своем телеграм-канале глава Минздрава Северной Осетии Астан Митциев.

В Республиканскую детскую клиническую больницу поступил ребенок с сильным кровотечением. Медики быстро справились с экстренным состоянием. Эндоскопия показала расширенные вены желудка. Компьютерная томография выявила перекрут селезенки: орган обвился вокруг сосудов, которые его питают.

По словам Митциева, к 2012 году в мировой медицинской литературе описали меньше 500 случаев так называемой блуждающей селезенки.

Детские хирурги Дин-Мохамад Касумов и Казбек Габараев провели ребенку операцию, предварительно обсудив тактику лечения с московскими врачами. Маленький пациент уже выписан из больницы.