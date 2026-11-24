В Будённовске водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, двое пассажиров получили травмы. ДТП произошло 23 ноября около 18:00, пострадавших доставили в городскую больницу, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

По предварительным данным, за рулём был 31-летний мужчина. В больницу отвезли двух пассажиров легковушки, которым 19 и 20 лет. Как выяснили автоинспекторы, водительский стаж мужчины составляет 13 лет, а за последние два года к ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Кроме того, на момент аварии он был трезв.

Ранее сообщалось, что в КБР начальник районной ГИБДД за год собрал с подчиненных дань в 130 тыс. рублей.