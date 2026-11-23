Следователи возбудили уголовное дело против начальника территориального ОГИБДД ОМВД России в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, он незаконно собирал деньги со своих сотрудников.

Речь идёт о периоде с декабря 2025 года по октябрь 2026 года. Подозреваемый, пользуясь служебным положением вопреки интересам службы, собрал деньги с 14 подчинённых. Всего набралось свыше 130 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Действия начальника пресекли сотрудники УФСБ России по КБР и ОРЧ МВД по КБР. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства преступления.