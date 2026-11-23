Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении начальника территориального отдела ГИБДД ОМВД России в Кабардино-Балкарии, сообщили в СК России по республике.

Дело возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия, с декабря 2025 года по октябрь 2026 года подозреваемый, используя служебное положение вопреки интересам службы, организовал незаконный сбор денег с подчинённых. С 14 сотрудников подразделения собрали свыше 130 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Действия подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ России и ОРЧ МВД по Кабардино-Балкарии.

Сейчас проводят следственные действия, чтобы собрать доказательства и установить все обстоятельства преступления.