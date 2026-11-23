Северная Осетия заняла 59-е место среди 85 регионов России в рейтинге доходов населения по итогам второго квартала 2026 года и показала лучший результат среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили в РИА Новости.

Среднедушевой денежный доход в республике составил 52,2 тысячи рублей в месяц. За год реальные доходы жителей выросли на 1,9%.

При составлении рейтинга учитывали не только размер доходов, но и покупательную способность населения: соотношение доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. В Северной Осетии этот показатель равен 2,22, то есть на среднедушевой доход можно купить чуть больше двух таких наборов.

Остальные регионы СКФО расположились так: Дагестан занял 68-е место, Кабардино-Балкария 74-е, Чечня 78-е, Ставропольский край 82-е. Последние строчки общероссийского рейтинга достались Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Среднедушевой доход по России во втором квартале 2026 года составил 76,7 тысячи рублей, это заметно выше показателя Северной Осетии.