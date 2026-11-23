Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Владикавказу задержали местного жителя 1961 года рождения, подозреваемого в краже 300 тысяч рублей у 74-летней горожанки, сообщили в МВД по Северной Осетии.

В полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что потеряла пакет с паспортом, банковской картой, телефоном, личными вещами, дорогим золотым украшением и деньгами. Незадолго до этого женщина сняла в банке крупную сумму и поехала по делам. Выйдя из трамвая, она обнаружила, что пакета нет. С телефона прохожего она позвонила на свой номер. Ответила незнакомая женщина и сообщила, что пакет с телефоном и другими вещами лежит в мусорной урне возле остановки на одной из улиц города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Он не стал отрицать вину и дал признательные показания.

По версии следствия, мужчина увидел пакет недалеко от банка, поднял его и сел в маршрутное такси. В пути он проверил содержимое и обнаружил деньги. Выйдя из маршрутки, он забрал их, остальное выбросил в урну и ушёл домой. Потратить деньги он не успел: их изъяли в его домовладении и вернут владелице.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по ней составляет до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.