Взрывоопасные предметы нашли жители в лесу в окрестностях Георгиевска, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Ставрополью.

Жители нашли в лесу подозрительную находку и сразу позвонили в полицию. Через несколько минут на место приехали бойцы ОМОН «Машук» Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Они осмотрели находку и проверили территорию вокруг. Так в земле обнаружили тайник с опасными предметами.

Часть находок сильно проржавела от времени. Сотрудники Росгвардии уничтожили их на месте, соблюдая все меры безопасности. Остальное изъяли: эти предметы отправят на экспертизу.

Что это за тайник и кто его спрятал, теперь выяснят специалисты. Отмечается, что благодаря внимательным местным жителям опасные предметы не попали в чужие руки.