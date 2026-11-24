Во Владикавказе сотрудники Росгвардии задержали посетителя ресторана, который нецензурно ругался и спровоцировал потасовку. Мужчину передали сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из охраняемого ресторана во время патрулирования. На месте выяснилось, что один из посетителей вёл себя неадекватно: грубо выражался и спровоцировал потасовку. Сотрудники потребовали прекратить противоправные действия, но мужчина не реагировал, после чего его задержали и передали полиции. Инцидент, как отмечается, произошёл на фоне введения в республике мер по ограничению продажи алкоголя.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемого в краже 300 тыс. рублей.