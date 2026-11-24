Рабочая встреча полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло прошла во Владикавказе. Главными темами стали развитие экономики республики и помощь участникам спецоперации и их семьям, сообщили в пресс-службе полпреда.

По итогам десяти месяцев года в регионе фиксируют рост по ключевым показателям. Индекс промышленного производства составил 111,8%. Объём отгруженной продукции собственного производства достиг 55,4 млрд рублей, это 113,6% к аналогичному периоду 2025 года. Ввод жилья вырос почти на 2% и составил 378,2 тыс. кв. м.

Меняйло доложил о ходе реализации пяти «прорывных» инвестпроектов на 80 млрд рублей. В них уже вложено более 65 млрд рублей, создано около 3 тысяч рабочих мест. К 2030 году их должно стать около 4 тысяч.

В рамках госпрограмм и нацпроектов около 14 млрд рублей направили на строительство, реконструкцию и капремонт более 150 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также 120 участков местных дорог.

Отдельно обсудили итоги пилотной программы модернизации ЖКХ. С 2023 года в республике заменили 351 км сетей водоснабжения, 104 км сетей водоотведения и 75 км тепловых сетей.

Также Меняйло рассказал полпреду о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Объём выплат уже превысил 6,3 млрд рублей, а социальным сопровождением охвачено около 8 тысяч семей.

Юрий Чайка подчеркнул, что работу нужно продолжать системно. Главное, по его словам, — конкретные результаты и решение вопросов, которые волнуют жителей и напрямую влияют на их благосостояние.