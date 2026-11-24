Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе Прямой линии ответил на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Кадыров выразил надежду, что СВО завершится в течение года. При этом назвать конкретную дату, по его словам, сейчас невозможно.

По поступающей к нему информации, российские подразделения ежедневно освобождают новые территории. Параллельно продолжаются переговоры.

«На самом деле, когда закончится СВО, знает только Всевышний», — сказал Глава Чеченской Республики.