Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о заявлениях президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта на Украине. В ходе Прямой линии он признался: конкретных результатов пока нет, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам Кадырова, поставки вооружений Украине и её финансирование продолжаются. То есть на деле ничего не меняется, хотя громких обещаний звучит много.

При этом он уверен, что слово Трампа весит очень много. «Я думаю, если Трамп скажет, что нужно остановить войну, то все европейские страны замолчат и согласятся с ним», — сказал Кадыров.