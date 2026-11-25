В Будённовском округе легковая Skoda врезалась в погрузчик JCB на объездной дороге, после удара автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Водителя Skoda с травмами доставили в больницу, авария произошла 24 ноября около 13:20, сообщили в госавтоинспекции Ставрополья.

ДТП случилось на 5-м километре объездной дороги вокруг Будённовска. По данным Госавтоинспекции, водитель Skoda ехал слишком близко к погрузчику, двигавшемуся впереди, и врезался в него. После удара погрузчик съехал в правый кювет, а легковушка в левый, где загорелась.

Водитель Skoda получил травмы, его отвезли в больницу Будённовска. За рулём был 47-летний житель Ростовской области со стажем вождения 22 года. За последние два года его 11 раз наказывали за нарушения ПДД. Все обстоятельства и степень вины участников аварии в настоящее время выясняют.

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