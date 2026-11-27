Три жителя Назрани предстанут перед судом. Их обвиняют в применении насилия к полицейскому при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

Инцидент произошел 14 сентября. Отец обвиняемых попал в аварию на федеральной автодороге «Кавказ» в Назрани. На место приехал инспектор ДПС. Он увидел, что участники ДТП пытаются уехать с места и увезти машины. Полицейский потребовал остановить погрузку автомобиля отца на эвакуатор. Машину нельзя было вывозить до того, как обстоятельства аварии зафиксируют.

По версии следствия, братья не подчинились законному требованию. Они намеренно ударили полицейского руками и ногами. От ударов у него остались кровоподтёки и ссадины.

Братьям вменяют часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Это применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Уголовное дело направлено в Магасский районный суд Ингушетии, где его рассмотрят по существу.