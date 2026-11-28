Известный в Ставропольском крае бизнесмен Борис Айтов услышал приговор по второму делу. «АиФ-Северный Кавказ» выяснил подробности, изучив материалы судов.

Первое дело Айтова связано с сельхозкооперативом «Меридиан» в селе Солуно-Дмитриевское. В 2018 году Айтов узнал, что это предприятие выставлено на продажу.

Владельца компании пригласили в офис холдинга Айтова. Там ему сказали: бизнес нужно продать за 31,5 млн рублей. При этом реальная стоимость активов «Меридиана» превышала 200 миллионов.

Бизнесмен отказался. Рейдерский захват был осуществлён руками Андрея Рукодайного (человека Бориса Айтова). Участвовал и племянник Айтова — Михаил Новрадов.

Новрадов и Рукодайный так запугали владельца «Меридиана», что тот сломался и продал компанию за 31,5 млн рублей, и в том же году «Меридиан» зарегистрировали на супругу Бориса Айтова.

Вторая схема была сложнее и масштабнее. С лета 2021 года сообщники Айтова искали невостребованные земли сельхозназначения в Андроповском и Минераловодском округах Ставрополья.

Один из них — Михаил Гордиенко — проводил геодезические работы.

Потом готовили проекты межевания и участки, принадлежавшие государству, оформляли в МФЦ. В роли «собственников» выступали случайные люди, которые даже не знали о существовании этих участков. Они увидели документы со своими поддельными подписями уже во время следствия.

Однако как бы там ни было, после оформления документов в МФЦ участки переписывали на родственников подельников Бориса Айтова или передавали в аренду «Сельхозпредприятию имени Луценко», связанному с Айтовым. Всего у государства похитили свыше 320 гектаров земли, которую прокуратура позже вернула в казну через суд.

По этому делу Борис Айтов как организатор получил 12,5 лет колонии строгого режима, рейдеры Рукодайный и Новрадов — по 7,5 лет строгого режима, а геодезист Гордиенко — 5 лет условно.

И вот недавно Борис Айтов услышал приговор по новому делу. Он, как установил суд, с 2008 по 2011 год уже в Предгорном округе края по фиктивным документам приватизировал более 2,3 тысячи гектаров.

В 2018 году часть этой земли (193 гектара), чтобы легализовать, фиктивно продали всё тому же «Сельхозпредприятию имени Луценко». Айтов после этой сделки разбогател на 52 миллиона.

Чтобы махинации не вскрылись, Борис Айтов решил запугать главного свидетеля по этому делу. Айтов нанял человека, и тот организовал нападение на сына свидетеля. Подростка били, чтобы запугать отца, но тот не стал давать ложные показания. По этому делу Бориса Айтова приговорили к 12 годам строгого режима.

А в Дагестане ФСБ задержала двух бывших министров, сообщает издание «Акценты».