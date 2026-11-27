В Кисловодске жителям предложили решить судьбу Октябрьской площади. Вместо столбиков планируют поставить бордюры, разбить клумбы с цветами, а в центре круга — либо большой световой фонтан, либо памятник основателям города-курорта. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев в соцсетях 27 ноября.

Годом ранее на Октябрьской площади поменяли схему движения, поставили знаки и ограничители. Результат порадовал: аварий стало гораздо меньше, ездить стало понятнее и безопаснее. Но, как отметил глава города, временные столбики и знаки выглядят некрасиво и портят вид города-курорта.

«Хочу инициировать общественную дискуссию по выбору варианта благоустройства нашей Октябрьской площади, чтобы она стала не только удобной для проезда, но и радовала глаз наших жителей и гостей», — обратился мэр к горожанам.

Он объяснил, что мнения жителей лягут в основу обсуждения проекта благоустройства на градостроительном совете.