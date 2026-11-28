В Новопавловске Кировского округа произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей. По факту трагедии организована проверка, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По предварительным данным, возгорание случилось вечером 28 ноября 2026 года в частном доме в Новопавловске.

Прокуратура Кировского района уже приступила к выяснению причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, если для этого обнаружатся основания.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты следственных действий, которые проводятся по факту этого пожара.