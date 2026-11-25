Пожар в квартире многоэтажки в Ессентуках унёс жизнь 66-летнего мужчины, сообщает пресс-служба следственного комитета Ставрополья.

Возгорание произошло 24 ноября в одном из домов города. После тушения в одной из квартир обнаружили тело 66-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Точную причину установят по результатам пожаро-технической судебной экспертизы. Следователи регионального управления уже осмотрели место происшествия, а следующим этапом станет комплекс экспертиз.

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