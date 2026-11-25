Экс-замглавы колонии на Ставрополье осудили за поборы с заключённых. Он разработал схему для того, что восполнить поставки запчастей для техники и избежать проблему на службе, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В Кочубеевском округе Ставропольского края вынесли приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии. Его признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Обвинение в суде поддерживала районная прокуратура.

Как установил суд, подсудимый не проконтролировал снабжение колонии. Из-за этого учреждение осталось без необходимых запчастей, горюче-смазочных материалов для транспорта, продовольствия, вещевого имущества и оборудования.

Чтобы скрыть свои недоработки и избежать проблем по службе, с мая по декабрь 2024 года мужчина нашел необычный способ решить финансовые вопросы колонии. Заместитель начальника пригрозил увольнением заключенному, работавшему кухонным рабочим в столовой. Под угрозой потери должности тот должен был собирать продукты и сигареты, которые покупали пятеро других осужденных. Затем эти товары работник столовой перепродавал другим заключенным. Вырученные деньги шли на оплату работ и услуг для нужд самого исправительного учреждения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину лишь частично. Суд учел мнение прокурора и приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в течение 2 лет после освобождения он не сможет занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти.

Ранее суд уже удовлетворил требование прокуратуры об увольнении этого госслужащего в связи с утратой доверия. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

А в Дагестане недропользователя подозревают в незаконной добыче песка на 119 млн рублей, сообщает издание «Зори Табасарана» со ссылкой на махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру.