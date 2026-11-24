УФАС Ставропольского края признал нарушения в конкурсе на добровольное медицинское страхование, который ресурсоснабжающая организация объявила осенью 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на условия конкурса в антимонопольную службу обратилась одна из страховых компаний-участниц. В конкурсной документации цена оценивалась по необычной формуле — чем сильнее участник снижал цену, тем больше был «штрафной» коэффициент к его баллам. Организация объяснила это антидемпинговой мерой. Однако реальная антидемпинговая мера, повышенное обеспечение по контракту при снижении цены более чем на 25%, в документации уже была и действовала.

Второе нарушение касалось подсчёта баллов. Показатель рассчитывался делением двух строк бухгалтерской отчётности, в результате получалось число, тогда как шкала баллов была установлена в процентах. Операция перевода доли в проценты документацией не предусматривалась.

Антимонопольная служба признала действия ресурсоснабжающей организации нарушающими законодательство и выдала предписание. Компания с этим не согласилась и обратилась в суд, но апелляционная инстанция подтвердила, что решение и предписание УФАС приняты в пределах полномочий и являются законными и обоснованными.

Ранее сообщалось, что в КБР начальник районной ГИБДД за год собрал с подчиненных дань в 130 тыс. рублей.