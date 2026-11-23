Прокуратура Ставропольского края направила в Георгиевский городской суд уголовное дело 27-летнего жителя села Краснокумского. Его обвиняют в незаконном обороте средств платежей. По данным следствия, мужчина создал организованную группу, которая скупала банковские карты и перепродавала их для неправомерных операций, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По версии следствия, в августе 2025 года житель Краснокумского создал организованную группу и привлёк двоих знакомых. До декабря 2025 года соучастники за вознаграждение от 3 до 8 тыс. рублей приобретали банковские карты и доступ к ним у 94 граждан. Для встреч с клиентами, оформления и покупки карт под видом легальной деятельности мужчины арендовали офис в Георгиевске. Граждане, получившие доход от продажи своих карт, приводили новых желающих легко заработать.

В дальнейшем приобретённые платёжные средства соучастники перепродавали с наценкой от 50% до 300% лицам, которые затем использовали их для неправомерных банковских операций. Размер нелегального оборота денег превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении создателя организованной группы направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении остальных соучастников сейчас рассматривается в суде.