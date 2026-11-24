Руководителей муниципалитетов Ставрополья призвали строго соблюдать технический регламент при борьбе с грызунами, чтобы не навредить диким животным и птицам. Вопрос обсудили на совещании в минприроды края, которое провёл министр Сергей Измалков, сообщили в ведомстве.

Участники обсудили двойные риски. Ведь бездействие может привести к гибели будущего урожая, а нарушение технических норм при протравке к вреду для диких животных и птиц. Опасность создаёт разбрасывание пестицидов и ядов по полю, тогда как инструкция требует закладывать отраву непосредственно в норы грызунов.

Руководитель Россельхозцентра Ольга Кузнецова рассказала, что принятые меры снизили численность грызунов в пяти округах. Руководитель территориального управления Россельхознадзора Олег Шашлов напомнил о мерах ответственности за нарушение технических норм.

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