Хирурги Детской краевой клинической больницы Ставрополья впервые провели ребенку лапароскопическую резекцию опухоли нижнего полюса левой почки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Операцию выполнили заведующий детским уроандрологическим отделением Зураб Лобжанидзе и профессор Дмитрий Ахаладзе. Они работали вместе со специалистами Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Девочка болеет нефробластомой, или опухолью Вильмса. Её обнаружили во время планового обследования по месту жительства. Дальнейшая диагностика показала, что опухоль находится в нижнем полюсе левой почки. Перед операцией девочке провели курс химиотерапии в онкогематологическом отделении под руководством Г. В. Быковой. После обследования врачи выбрали тактику лечения.

Главная особенность операции в том, что её провели лапароскопически. Хирурги сделали несколько небольших проколов, а не широкий разрез. Они удалили поражённый участок почки и сохранили её здоровую часть.

Для Ставропольского края это важный результат. Работа с одним из ведущих федеральных центров детской онкологии помогает внедрять современные хирургические методы и делает высокотехнологичную помощь для детей доступнее. Специалисты считают это значимым шагом в развитии детской онкохирургии в регионе.