Ученые Пятигорского государственного университета начали полевую экспедицию для изучения современного состояния карачаево-балкарского языка, сообщили в пресс-службе вуза.

Проект реализуют при поддержке гранта Российского научного фонда. Он посвящён социолингвистическому анализу языка, который переживает языковой сдвиг: сокращаются сферы его употребления и слабеет передача от поколения к поколению. Исследователи впервые за последнее десятилетие собирают полевые данные в Черкесске и сельских поселениях Карачаевского района.

Они хотят понять, где язык сохраняется, а где его вытесняет русский, и предложить научно обоснованные меры поддержки.

Первый этап прошёл в Черкесске. Ученые изучали, как язык используется в повседневной жизни и как он передается между поколениями в условиях урбанизации. Специалисты зафиксировали, что карачаево-балкарский язык звучит в парках, на улицах и в кафе.

При этом взрослые уверенно общаются на родном языке, а дети чаще отвечают на русском.

Чтобы узнать, как дети осваивают родную речь, участники экспедиции посетили гимназию №19 Черкесска, где преподают языки всех народов региона. Они встретились с учителем карачаево-балкарского языка Джамилей Узденовой. По ее словам, в гимназии к изучению родной речи подходят системно: проводят уроки языка и литературы, а также занятия в этнографическом музее.

Исследователям помогли местные жители: поэты, музыканты, работники кафе и активные пользователи соцсетей. Они помогли найти общий язык с респондентами и создать комфортную атмосферу для интервью.

«Открытость и готовность людей поделиться своей культурой бесценна для науки. Искренняя помощь местных жителей позволяет нам не просто собирать данные, а по-настоящему понимать и сохранять живое наследие», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ПГУ Светлана Халеева.

Следующий этап экспедиции пройдет в сельской местности Карачаевского района. Собранные данные лягут в основу программ по сохранению языкового разнообразия.