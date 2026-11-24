В Невинномысске вынесли приговор жительнице Ставрополя, которая помогала создавать финансовую пирамиду. Женщина обещала инвесторам высокий доход, но чужие деньги уходили не в дело. Суд назначил ей 4 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Как установили в суде, в сентябре 2022 года ставропольчанка вступила в сговор с двумя руководителями кредитного потребительского кооператива из Невинномысска. Уголовные дела в отношении этих мужчин выделены в отдельное производство. Вместе они решили похищать средства граждан.

Соучастники искали клиентов, обещая им доходность не менее 24% годовых. С жертвами заключали соглашения о передаче денег финансовому учреждению. Однако полученные средства шли не на уставные задачи кооператива. Из них создавали финансовую пирамиду, а деньгами распоряжались по своему усмотрению.

От незаконных действий подсудимой пострадали четыре человека. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 5,4 млн рублей.

Гособвинение в этом процессе поддерживала прокуратура Невинномысска. Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции прокурора суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.