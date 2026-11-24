Жителя Минеральных Вод приговорили к принудительным работам, удержанию части зарплаты и лишили автомобиля за приобретение немаркированного табака на сумму более 6,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Суд установил: с мая по октябрь 2025 года мужчина купил у неизвестного более 46 тыс. немаркированных пачек сигарет за 2,7 млн рублей, чтобы позже сбыть. Продукцию он перевозил на личном автомобиле, чтобы хранить дома и в помещении магазина. При обысках правоохранители изъяли более 46 тыс. пачек табака на сумму свыше 6,2 млн рублей.

Суд назначил жителю Минвод принудительные работы на один год с удержанием 15% заработной платы в доход государства, но решение суда ещё не вступило в законную силу. Также у мужчины конфисковали минивэн.

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