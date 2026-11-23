В Северной Осетии по итогам операции «Алкоголь — Табак» изъяли 920 литров алкоголя, 61 790 литров спиртосодержащей жидкости и 54 130 табачных изделий, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники полиции провели 65 проверок. Они обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя и ликвидировали организованную группу.

Крупнейший склад нашли в Эльхотово: там хранилось 61 650 литров спиртосодержащей жидкости.

Всего выявили 43 административных правонарушения и зарегистрировали 11 преступлений. К ответственности привлекли 28 человек.