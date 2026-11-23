Сотрудники Отделения МВД России по Магасу провели профилактический рейд, в ходе которого пресекли 60 административных правонарушений, сообщили в ведомстве.

Больше всего нарушений касалось управления автомобилем без необходимых документов — 10 случаев. Ещё 15 водителей привлекли за неуплату административных штрафов, 9 — за чрезмерную тонировку стёкол, 8 — за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, 6 — за управление без полиса ОСАГО.

Также в списке: два случая эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, три — нарушения правил использования ремней безопасности, два — неправильной перевозки детей, по одному — управления без водительского удостоверения, неправильного использования световых приборов и отказа от медосвидетельствования. Ещё двое водителей нарушили правила остановки и стоянки.

В рамках рейда задержали четыре транспортных средства. Полиция призвала участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.