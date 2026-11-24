Суд признал виновным жителя Нефтекумского округа в причинении смертельных травм знакомому — мужчина проведёт пять лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставрополью.

По данным правоохранителей, вечером 22 декабря 2025 года в одном из домов Нефтекумского округа женщина распивала спиртное со знакомым. Между ними произошла ссора, потому что мужчина не хотел уходить домой. В конфликт и последующую потасовку вмешался ранее судимый 41-летний сын хозяйки. Он ударил потерпевшего несколько раз руками и ногами. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался в больнице.

Суд признал ставропольца виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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