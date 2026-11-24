Спасатели нашли и вытащили из оврага двух жителей Ставрополья, которые накануне упали туда на квадроцикле в районе горы Круглой. Одного из пострадавших нашли без сознания, обоих передали медикам, сообщили в пресс-службе Поисково-аварийной службы Ставропольского края.

В субботу, 21 ноября, двое друзей поехали кататься на квадроцикле в районе горы Круглой в Шпаковском округе Ставропольского края. Водитель потерял управление и транспорт упал в овраг, а родственники начали искать мужчин. На следующий день спасатели организовали поиски. Точное местонахождение пропавших было неизвестно, поэтому специалисты обозначили для работы большой участок территории. Через несколько часов пострадавших нашли, один из них был без сознания. Обоих подняли из оврага с помощью альпинистского снаряжения и носилок, а затем передали медикам.

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