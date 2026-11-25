Пятигорский городской суд заключил под стражу до 19 января 2027 года 22-летнего мужчину, которого обвиняют в подготовке теракта в синагоге Кисловодска. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство весом 3,5 килограмма, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ставропольского края.

Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину задержали сотрудники спецслужб, по их данным, он планировал подорвать здание синагоги. Кроме взрывного устройства при нём нашли телефон с указаниями куратора международной террористической организации, в которую, как сообщается, вступил обвиняемый.

Губернатор Ставрополья также поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта. По данным силовиков, мужчина действовал под руководством членов террористической организации и после теракта собирался уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков.

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