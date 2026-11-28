Врачи Республиканской клинической больницы установили пожилому пациенту с нарушениями сердечного ритма кардиовертер-дефибриллятор, который спасает от внезапной остановки сердца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев.

Павел Кабисов из Цхинвала недавно отметил 91-летие. В последнее время его всё чаще беспокоили перебои в работе сердца и состояния, когда кажется, что вот-вот потеряешь сознание. После обследования в РКБ врачи приняли решение о сложной операции.

Пациенту установили кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство способно спасти человека, если сердце внезапно остановится. Операция прошла успешно, и Павел Кабисов уже готовится к выписке.

О случае рассказал министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев. По его словам, это пример того, как развивается государственная медицина республики. В сосудистом центре РКБ продолжают ставить постоянные кардиостимуляторы. Раньше в учреждениях республики такой возможности не было. Людям приходилось либо жить на таблетках, либо ждать поездки в другие регионы.

Теперь помощь доступна прямо здесь и бесплатно, по полису ОМС. Направление на такие операции выдаёт заместитель главного врача Виталий Георгиевич Фриев.