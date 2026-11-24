23-летняя жительница Ростова-на-Дону долгое время лечилась от обычного переутомления, пока не попала в реанимацию с тяжелой пневмонией. Настоящей причиной ее критического состояния оказалась редкая аутоиммунная патология. Врачам Центральной городской больницы имени Н.А. Семашко удалось найти выход из сложной клинической ситуации и спасти пациентку, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Путь к правильному диагнозу занял долгие месяцы. Сначала девушка начала быстро уставать, а ближе к вечеру у нее просто не оставалось сил — она буквально «выключалась». Медики списывали это на переутомление и вегетососудистую дистонию с невротическим синдромом. Назначенная терапия не помогала: состояние стремительно ухудшалось. Вскоре у пациентки пропала сила в руках и ногах, и она уже не могла нормально передвигаться.

В больницу ростовчанку привезли в критическом состоянии. К этому моменту у нее нарушилось сознание и стало тяжело дышать. Чтобы спасти жизнь, ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Обследование выявило двустороннюю пневмонию.

«После проведения необходимых исследований был поставлен диагноз миастения», — рассказали врачи. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое встречается в 10–24 случаях на 100 тысяч населения, причем преимущественно у молодых женщин.

Суть болезни в том, что нервная система теряет способность правильно «командовать» мышцами. Любая физическая нагрузка становится мучительной: человеку трудно жевать, говорить, подниматься по лестнице. Когда патология затрагивает дыхательную мускулатуру, возникает прямая угроза жизни.

«При нарушении работы дыхательных мышц развивается один из грозных симптомов этой болезни — прогрессирующее нарушение дыхания, которое приводит к застойной пневмонии и дальнейшим тяжелым последствиям. Так было и в нашем случае: у пациентки была тяжелая двусторонняя пневмония», — объяснили медики.

Лечение осложнялось серьезным противоречием. Стандартные препараты, которые обычно спасают от пневмонии, при миастении опасны: они еще сильнее нарушают связь между нервами и мышцами. В то же время не все методы терапии миастении допустимы при тяжелом поражении легких. Перед врачами встал замкнутый круг, из которого нужно было найти безопасный выход.

Почти месяц пациентка провела в отделении реанимации. Ей сделали трахеотомию — специальный разрез, чтобы надежно обеспечить дыхание через трубку.

«Врачи смогли подобрать комплексное лечение, которое оказалось эффективным при лечении пневмонии и провели пульс-терапию, которая дала хороший терапевтический эффект и купировала миастенический криз», — отметили в медучреждении.

Постепенно ростовчанку перевели на самостоятельное дыхание через трахеостому. Спустя время ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.