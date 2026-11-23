За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в Северной Осетии не зарегистрировали, сообщили в МЧС республики.

Сотрудники ведомства выезжали на тушение четырёх пожаров. В Беслане на улице Плиева загорелся моторный отсек иномарки, во Владикавказе на улице Пожарского в многоквартирном доме горела кухонная мебель. Обошлось без пострадавших. На ликвидацию возгораний привлекались 31 специалист и 9 единиц техники.

В сфере ЖКХ зафиксировали три аварийных отключения — все оперативно устранили.

Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для всех видов транспорта. В электронной очереди находятся 976 большегрузов, ещё 632 ожидают на стоянках.