Власти Кировского округа окажут помощь семье, в которой погибли двое детей в результате пожара в частном доме в Новопавловске. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава округа Николай Новопашин.

Он назвал случившееся невосполнимой утратой для семьи и для всего округа. Новопашин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. По его словам, в такой момент никакие слова не могут облегчить боль, но семья должна знать: власти рядом и готовы помочь.

Глава округа поручил профильным службам оказать семье всю возможную помощь, в том числе психологическую и материальную. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье прокуратура выясняет обстоятельства гибели детей при пожаре.