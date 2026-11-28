Авария произошла в результате неграмотного обгона в Предгорном округе Ставропольского края. В ней пострадали три человека, и двое из них — дети, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

27 ноября примерно в 18:30 на 3-м километре автодороги у посёлка Пятигорского водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». После удара «Лада Приора» слетела с дороги.

Пострадали 18-летний водитель и двое его несовершеннолетних пассажиров: 12-летняя девочка и 17-летний подросток. Всех доставили в больницу Пятигорска.

Выяснилось, что водитель «Лады Приоры» не имеет водительского удостоверения. В момент аварии он был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.