Самый большой в России индекс роста платы за ЖКУ с июля 2027 года установили для Северной Осетии — 20,5%. Это следует из распоряжения правительства страны, опубликованного 28 ноября.

В Дагестане этот показатель составит 19,7%, в Ингушетии — 15%, в Ставропольском крае — 12,8%, в Кабардино-Балкарии — 12%, в Карачаево-Черкесии — 11%. Наименьший на Северном Кавказе индекс определили для Чечни — 9%.

По стране предел возможного роста тарифов колеблется от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Северной Осетии. В Москве установлен порог 13%, в Петербурге — 15%.



Индекс ограничивает не отдельный тариф, а совокупный рост платы за все коммунальные услуги — отопление, воду, газ, свет, водоотведение и вывоз мусора. Внутри региона стоимость каждой услуги может меняться по-разному, но итоговый платёж сравнивают с установленным потолком.

При этом в отдельных муниципалитетах допустимо превышение среднего индекса на 2,1–20,4 п.п. в зависимости от субъекта.

Ранее ставропольцам рассказали, как не переплачивать за коммуналку.