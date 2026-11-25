Все 33 муниципалитета Ставропольского края подтвердили готовность к работе в зимний период и получили паспорта готовности. Подготовка охватила 10,4 тысячи многоквартирных домов, 906 котельных и 1,2 тысячи километров теплосетей, рассказал министр ЖКХ края Александр Рябикин.

Помимо этого, коммунальщики заменили 19 километров ветхих теплосетей, установили 32 новых котла и отремонтировали 194 котельные. Подготовлено 67 центральных тепловых пунктов. Отремонтировали улично-дорожную сеть, подготовили 398 единиц спецтехники и заготовили 74 тысячи тонн противогололёдных материалов.

На случай аварий готовы дежурные бригады, для оперативного реагирования на крупные инциденты задействованы четыре передвижные котельные, 96 стационарных и 80 передвижных дизельных электростанций и дополнительное оборудование. Рябикин назвал завершение подготовки важным результатом совместной работы органов власти, надзорных структур и коммунальных служб.

Ранее УФАС выявил нарушения ставропольской организации в условиях конкурса на ДМС.