С 1 декабря в Ставропольском крае повышается тариф на содержание общедомового имущества (СОИ). Изменения сразу отразятся в квитанциях жителей. Как теперь будут рассчитывать плату и можно ли сэкономить, рассказала директор управляющей компании Светлана Костюкова, сообщает «КП-Северный Кавказ».

СОИ — это вода и электричество, которые расходуются на общие нужды дома: мытье лестниц, освещение подъездов, работу лифтов. Объем ресурсов вычисляют просто: из показаний общедомового счетчика вычитают сумму показаний индивидуальных счетчиков в квартирах. Полученная разница и идет на оплату подъездов.

Директор управляющей компании Светлана Костюкова объясняет этот механизм так: «То есть любая управляющая компания, если в доме установлен прибор учета по воде, по свету, мы рассчитываемся с ресурсниками по показаниям общедомового прибора учета. Собственники платят по своим индивидуальным приборам учета, а вот та разница как раз и идет на оплату света в подъездах и воды, которая нужна, чтобы их мыть».

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Раньше на уборку подъезда закладывали 0,038 кубометра воды на квадратный метр. Новые нормативы выглядят внушительнее: для домов до 5 этажей — 0,2182 кубометра, для 6–9 этажей — 0,2889, для 10–16 этажей — 0,3965. Если перевести в понятные цифры, то раньше на 10 квадратных метров площадки уходило примерно два литра воды, а теперь — два куба.

По подсчетам эксперта, в денежном эквиваленте рост будет ощутимым: «Теперь это будет существенно больше — коммуналка ведь тоже поднялась. По моим расчетам, в зависимости от характеристик дома, повышение в среднем составит 3-5 рублей по этим коммунальным ресурсам», — добавляет Костюкова.

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У жителей есть два варианта оплаты. При первом — «по факту» — разницу между счетчиками делят каждый месяц. Постоянной суммы нет, она меняется и сразу видна в квитанции. При втором — «по нормативу» — платится фиксированная сумма по формуле, а раз в год управляющая компания делает перерасчет. Если заплатили больше, чем израсходовали, деньги вернут. Если меньше — доначислят, растянув доплату на весь следующий год.

Однако тут кроется неприятный нюанс. Эксперт предупреждает: «На мой взгляд, люди будут платить больше, а в следующем году им сделают перерасчет и, возможно, эти деньги вернут. Но тут есть нюанс: перерасчет в следующем году делают уже по новым ценам. А что именно вернут — это уже второй вопрос».

Чтобы избежать скачков и непонятных доначислений через год, Светлана Костюкова советует выбирать оплату по факту: «Чтобы не было скачков туда-сюда и непонятного, лучше сразу платить по факту: выбрать способ распределения — и видеть разницу сразу. В следующем году не будет никаких перерасчетов — ни в плюс, ни в минус. Да, каждый месяц сумма будет разной, зато без сюрпризов через год».