Специалисты завершили капитальный ремонт всех трёх аэротенков на очистных сооружениях канализации Кавказских Минеральных Вод. Оборудование отвечает за биологическую очистку сточных вод, сооружения обслуживают около 500 тыс. человек, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Очистные сооружения обслуживают Ессентуки и другие города Кавминвод. В крае постепенно обновляют объекты коммунальной инфраструктуры, а за этим направлением следит министерство ЖКХ. Средства выделяют частично из краевого бюджета — так, на следующий год на эти цели в бюджете региона предусмотрено 4,6 млрд рублей.

Ранее на Ставрополье к зиме подготовили более 3 тыс. кормушек для диких животных.