Прокуратура потребовала перерасчёта платы за отопление для жителей многоквартирных домов в Красногвардейском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ведомстве сообщили о 12 многоквартирных домах в селе Красногвардейском, а также о ряде домов на территории округа. Батареи в них потеплели только 28 октября 2026 года, однако ресурсоснабжающая организация начислила плату за весь расчётный период — начиная с 15 октября. Надзорное ведомство сочло начисление неправомерным и внесло в адрес ресурсоснабжающей организации представление с требованием сделать перерасчёт. В настоящее время прокуратура держит на контроле устранение нарушений и восстановление прав жителей округа.

Ранее сообщалось, что приставы КЧР взыскали 69 млн рублей штрафов за нарушения ПДД с начала 2026 года.