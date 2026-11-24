С начала года судебные приставы Карачаево-Черкесии закрыли более 77 тыс. исполнительных производств по делам о нарушении ПДД и взыскали штрафов на 69 млн рублей. Должников выявляют в ходе рейдов с Госавтоинспекцией и с помощью программы «Паутина», сообщает УФССП России по Карачаево-Черкесии.

Программный комплекс «Паутина» позволяет в режиме реального времени находить в потоке автомобили злостных неплательщиков. Когда машину должника находят, приставы её арестовывают, а затем, если штраф не погашен, передают на реализацию. В ведомстве отметили, что эта мера остаётся одной из самых действенных — большинство автовладельцев предпочитают не доводить дело до продажи машины и быстро погашают задолженность полностью.

Автовладельцам также напомнили, что штрафы лучше оплачивать вовремя, чтобы не столкнуться с арестом имущества и дополнительными расходами в виде исполнительского сбора. Проверить задолженность можно на официальном сайте ведомства в сервисе «Банк данных исполнительных производств» или в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее в КБР начальник районной ГИБДД за год собрал с подчиненных дань в 130 тыс. рублей.