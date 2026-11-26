Беспилотники сбили над Ставропольским краем в ночью 26 ноября 2026 года. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Силы ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска. Есть сбития», — заявил глава региона.



Владимиров напомнил жителям, что нельзя приближаться к обломкам БПЛА.

«Не снимайте и не публикуйте кадры с мест их падения, а также с пролётом беспилотников или работой ПВО — за это предусмотрена административная ответственность», — также отметил губернатор.