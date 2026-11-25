Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Али не получал гражданства Сербии, сменив фамилию. Такое заявление в ответ на публикации зарубежных СМИ сделал вице-премьер правительства Чечни Ильман Вахидов.

Вахидов также отметил, что у Али Кадырова нет сербского паспорта и получать его сын главы республики не собирается ни под своей, ни под другой фамилией.

Вице-премьер правительства республики также высмеял предположения о том, что смена фамилии и якобы позволила бы сыну главы региона обойти западные санкции.

«Планировалось, что, получив гражданство под другой фамилией, удастся въехать в Европу, разблокировать секретные валютные счета, до которых не дотянулись волосатые руки западных санкций, снять оттуда не пахнущие купюры и уже повторно поменять паспорт, чтобы окончательно запутать дотошных журналистов», — написал Вахидов в соцсетях.

Он также обратился к зарубежным СМИ.

«Прекрасно понимаю, что вы отрабатываете свои гранты и обязательства перед заказчиками, вызывая тем самым одновременно и жалость, и презрение, но что поделаешь, вам ведь тоже нужно кушать. Продолжайте в том же духе, ни в чем себе не отказывайте», — заключил Ильман Вахидов.

А помощник председателя Общественной палаты Дагестана Эльдар Адельшинов заявил, что «Прямая линия» главы республики Фёдора Щукина — это возможность для руководителя региона пообщаться с дагестанцами без посредников, сообщает «Молодёжь Дагестана».