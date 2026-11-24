Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время Прямой линии сообщил, что следующий год в регионе пройдёт под знаком сельских поселений. Об этом он заявил в ответ на вопросы жителей, сообщили в пресс-службе главы Чечни.

Кадыров напомнил, что в 2026 году в республике был объявлен Год горных районов. По его словам, там провели большую работу, и подробно о ней ему докладывал председатель правительства республики Магомед Даудов.

Главная задача на 2027 год, по словам Кадырова, — инфраструктура сельских населённых пунктов. Особое внимание уделят электро- и водоснабжению. В деревнях и посёлках рассчитывают сделать жизнь удобнее: чтобы свет и вода были в каждом доме.