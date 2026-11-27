Прокуратура Ставрополья выявила 9 тыс. нарушений в сфере ЖКХ с начала 2027 года. Об этом говорили на межведомственном совещании под председательством исполняющего обязанности прокурора края Михаила Быстрова. Главной темой стало исполнение законов в жилищно-коммунальной сфере, а правоохранительным органам поручили активнее выявлять и пресекать злоупотребления в этой области, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

В мероприятии участвовали руководители силовых и контролирующих ведомств края, представители органов власти, сотрудники аппарата краевой прокуратуры и территориальные прокуроры.

Открывая встречу, Михаил Быстров сообщил, что с начала года прокуроры выявили в ЖКХ около 9 000 нарушений. Чтобы заставить виновных их устранить, надзорное ведомство внесло более 3 000 актов реагирования. Особый акцент сделали на том, чтобы люди получали коммунальные ресурсы без перебоев.

Участники совещания детально разобрали проблемы с качеством оперативно-розыскных мероприятий, доследственных проверок и расследования уголовных дел в этой сфере. Было отмечено, что ведомствам нужно плотнее сотрудничать для решения общих задач.

По итогам заседания приняли решение о запуске конкретных мер. Они должны улучшить совместную работу структур и достичь главной цели — защитить права жителей Ставрополья.