В Промышленный районный суд Ставрополя направлено уголовное дело 38-летней местной жительницы, работавшей в крупном банке. Женщину обвиняют в масштабном мошенничестве, кражах с банковских счетов и незаконном обороте платежных средств. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщили в прокуратуре Ставропольского края и ГУ МВД по региону.

По версии следствия, с марта 2018 по октябрь 2024 года сотрудница кредитного учреждения обманывала пожилых клиентов. Она предоставляла им поддельные документы о якобы открытии вкладов, а деньги переводила на подконтрольные ей счета.

Чтобы провернуть аферы, женщина использовала служебную программу банка: она формировала подложные электронные заявления от имени граждан и сама же подтверждала эти финансовые операции как ответственный сотрудник.

Кроме того, злоупотребляя доверием пенсионеров, обвиняемая снимала крупные суммы наличных с их карт. Также она занимала у престарелых вкладчиков деньги, изначально не имея ни намерения, ни возможности их возвращать.

Жертвами аферистки стали 18 человек. Общая сумма ущерба, причиненного пожилым людям, превысила 28 млн рублей.

Действия женщины квалифицированы по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «г» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи с банковских счетов), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.